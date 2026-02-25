Piccoli: "Ho avuto difficoltà di ambientamento. Siamo qui per vincere la Conference non per onorarla"

L'attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli, guiderà il reparto offensivo viola contro lo Jagiellonia in Conference League.

“Vincere aiuta a vincere e questo ha portato un’energia positiva - ha detto - Dobbiamo proiettarci verso Udine proseguendo questa striscia positiva”.

E poi: “Ho avuto difficoltà ad ambientarmi, ma adesso mi sento più all’interno del gruppo, mi sento parte della famiglia. Ho conosciuto l’ambiente e adesso riesco a mostrare sempre di più il mio lavoro”.

Sulla Conference: "Siamo qui per vincerla, non per onorarla. Dobbiamo vincere tutte le partite e portarci a casa la coppa".