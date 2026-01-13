Ecco Harrison, un'ala purosangue per la Fiorentina. Un profilo che sa di... Paratici - VIDEO

La Fiorentina lavora per ampliare il parco attaccanti esterni, e dopo aver portato in viola Manor Solomon adesso la dirigenza viola tratta col Leeds United per prelevare il classe 1996 inglese Jack Harrison. L’ala di Stoke-on-Trent è un calciatore ormai navigato in Premier League, campionato in cui ha giocato per 5 intere stagioni in carriera, delle quali 3 col Leeds e due con l’Everton.

Tra Inghilterra e Stati Uniti

Harrison è cresciuto calcisticamente tra Inghilterra e Stati Uniti, girando le giovanili di Manchester United e Liverpool prima di spostarsi oltre oceano e muovere i primi veri passi nel New York City FC, con 14 reti in due stagioni in MLS. Il Manchester City lo ha prelevato nel gennaio del 2018, intravedendo le sue doti, ma ai Citizens non ha avuto spazio, e dopo la fuga esperienza al Middlesbrough, dal luglio del 2018 è passato al Leeds. Con la squadra di Elland Road ha giocato per ben 7 anni, che diverrebbero 8 con l’attuale.

Le caratteristiche tecniche

Mancino puro, Harrison è un’ala in grado di agire sia sulla corsia di destra che di sinistra, nelle quali si è alternato nel corso della sua carriera. Perfetto nel 4-3-3 ma anche come esterno di centrocampo, Harrison è un elemento ottimo tecnicamente, molto veloce e rapido negli spazi stretti. Calciatore a tratti anche piuttosto anarchico, non ha una struttura fisica debordante ma sa farsi valere nell’uno contro uno grazie al suo dribbling, ed è molto bravo a rifinire l’azione. Non un goleador di razza, Harrison ha comunque realizzato 35 gol in carriera tra Premier League e Championship, aggiungendo ad essi 32 assist.

Chiuso in Premier League, e ora…

Le ultime due annate di Harrison non sono state da stropicciarsi gli occhi, il ‘salto’ all’Everton non è andato come sperato. Dopo due stagioni in prestito ai Toffees l’ala mancina ha fatto ritorno al Leeds, ma lo spazio non è stato più lo stesso, causa concorrenza e rinforzi in avanti della squadra di Daniel Farke. Risultato: poco più di 400' in stagione e tanta voglia di rifarsi, magari con un'avventura diversa. Un usato sicuro che così come Solomon porta il marchio della Premier League e del nuovo dirigente in pectore della Fiorentina: Fabio Paratici.

Un video per presentare il calciatore