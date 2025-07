UFFICIALE: Eman Kospo è un nuovo giocatore della Fiorentina. Arriva dal Barcellona a titolo definitivo

Adesso è ufficiale: come annunciato dalla società sui propri canali social, Eman Kospo è un nuovo giocatore della Fiorentina.

Il classe 2007 arriva dal Barcellona per una cifra vicina ai 400mila euro, più una percentuale sulla futura rivendita del ragazzo pari al 15%. Lo scorso anno, con la maglia dei blaugrana, ha giocato in pianta stabile nella formazione giovanile totalizzando anche 12 presenze in Youth League - la Champions delle squadre Primavera - vincendo poi la competizione. Non è da escludersi un suo coinvolgimento con la Prima Squadra, con Pioli che avrà modo di visionarlo nei prossimi giorni.