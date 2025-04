L'Unipol Domus promette calore in vista della Fiorentina. A Cagliari si prepara il sold-out

Dopo l'amaro pareggio contro il Parma, il calendario della Fiorentina in campionato ha in programma una trasferta a Cagliari. Una volta giocata la gara di domani contro il Celje, sarà la volta dell'Unipol Domus, che sta preparando la sfida di Pasquetta. La vendita dei biglietti procede a gonfie vele.

Secondo quanto riportato da Unionesarda.it, è atteso un clima delle grandi occasioni per Cagliari-Fiorentina. A cinque giorni dalla gara, il conto dei tagliandi staccati già sfiora il sold-out, adesso vicinissimo e praticamente scontato. La quota sta ulteriormente salendo. Da capire anche se ci saranno tifosi ospiti; novità in merito sono attese venerdì 18 aprile, a rischio la trasferta per i residenti in Toscana o in provincia di Firenze (leggi QUI).