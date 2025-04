Nessun indisponibile (Deiola a parte), il Cagliari si prepara al completo verso la Fiorentina. Una lunga lista di diffidati per Nicola

Dopo l'impegno contro il Celje, la Fiorentina sarà ospite del Cagliari nel pomeriggio del giorno di Pasquetta. Dopo la sconfitta a San Siro contro l'Inter, la squadra di Nicola torna alla ricerca di punti in chiave salvezza. La preparazione della gara contro la Viola procede a gonfie vele, senza nessun infortunato o squalificato, tranne il centrocampista Deiola che ha rimediato un'ammonizione a Milano.

Tutti a disposizione di Nicola verso la Fiorentina

Questo il comunicato dei rossoblù sull'allenamento odierno: “La squadra si è allenata questa mattina al CRAI Sport Center per proseguire la preparazione al match di lunedì 21 aprile all’Unipol Domus (i biglietti). La seduta è cominciata in palestra con delle esercitazioni dedicate allo sviluppo della forza. Il gruppo si è poi trasferito in campo per svolgere inizialmente degli esercizi di attivazione, seguiti da un lavoro a squadre 6 contro 6: focus su intensità, attacco e difesa. A chiudere una partita giocata su spazi ridotti”.

…ma attenzione ai tanti diffidati. Tra cui una vecchia conoscenza

Da tenere a mente la lunga lista di diffidati per il tecnico Nicola. Contro la Fiorentina saranno tutti presenti, ma sono ben in sei a rischiare la squalifica, tra qui anche l'ex viola Yerry Mina. Seguono Pavoletti, Luperto, Marin, Obert e Piccoli.