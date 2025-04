Canini: "Il Cagliari se la giocherà a viso aperto con la Fiorentina. Viola fortissimi in attacco, ma dalla cintola in giù..."

L'ex difensore del Cagliari Michele Canini ha parlato a TuttoCagliari in vista della gara di Pasquetta con la Fiorentina: "Parliamo di un’ottima squadra, e lo sta dimostrando in tutte le competizioni che sta disputando. Ha giocatori di qualità, e anche di esperienza. Per il Cagliari sarà sicuramente una partita molto impegnativa. Con l’Inter le cose non sono andate nel migliore dei modi, ma può capitare: del resto conosciamo tutti il valore della rosa nerazzurra. Con i viola i ragazzi di Nicola se la giocheranno a viso aperto, anche se dovranno mettere in conto di incontrare più di una difficoltà”.

“Fiorentina forte in attacco, ma dalla cintola in giù…”

Poi ha aggiunto: "La Fiorentina sta dimostrando fin dall’inizio della stagione di poter contare su un attacco di altissimo livello. Le loro punte hanno notevoli qualità sia tecniche che fisiche. Il Cagliari dovrà curare meticolosamente ogni dettaglio in fase difensiva per concedere il meno possibile a Kean e compagni. Però è anche vero che la Fiorentina ogni tanto accusa qualche amnesia dalla cintola in giù: ecco, i rossoblù dovranno essere bravi a capitalizzare ogni minima disattenzione della retroguardia toscana”.