In Sardegna con un arbitro che rievoca buoni ricordi alla Fiorentina, ma il Cagliari con lui è imbattuto. Un nome importante come AVAR

L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la 33esima giornata di Serie A, con la Fiorentina che sarà impegnata a Cagliari. La sfida sarà diretta dal signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Con lui al fischietto la squadra viola ha giocato 8 partite, vincendone 4, pareggiandone 3 e perdendone solo una. In questa stagione sono due i precedenti, entrambi al Franchi ed entrambi nel 205: il pareggio contro il Torino di gennaio e la vittoria contro il Lecce di fine febbraio.

Quattro i precedenti con il Cagliari: una sola vittoria e tre pareggi. In questa stagione Marinelli ha diretto i sardi contro Juventus e Roma, entrambe sfide finite in pareggio. Da sottolineare la presenza di Daniele Doveri come Avar.

CAGLIARI – FIORENTINA

MARINELLI

PERROTTI – LO CICERO

IV: MONALDI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DOVERI