La Fiorentina è all'ottavo posto per valore complessivo della rosa: e prima dei viola in graduatoria c'è il Bologna

Cresce il valore complessivo della rosa della Fiorentina, che è attualmente ottava rosa per valore dei cartellini in Serie A. Infatti, in seguito all'aggiornamento del noto portale Transfermarkt, si può notare che i giocatori viola hanno aumentato il loro valore in queste recenti settimane, andando a staccare di ben 20 milioni la Lazio ma restando ben dietro le così dette "sette sorelle" nelle quali adesso spicca il Bologna.

Il valore totale della Fiorentina

Il valore attuale della Fiorentina si attesta ai 248 milioni totali, mentre il Bologna è a 254 milioni. Poi ci sono tutte le altre con l'Inter in cima che ha un valore complessivo di 622 milioni di euro.

Di seguito trovate la tabella completa: