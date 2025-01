Giuntoli: "Fagioli? Non vogliamo fare niente in uscita, ma se ci fossero delle possibilità..."

Il direttore sportivo della Juventus, il fiorentino Cristiano Giuntoli, ha parlato a Sky Sport prima della partita con il Benfica di Champions League. L'asse di mercato con la Fiorentina è caldo per Niccolò Fagioli e il ds ha risposto così a domanda posta:

Risposta decisa?

“Non vogliamo fare niente in uscita. Il nostro mercato per il momento è chiuso, ma rimaniamo attenti a qualche possibilità che ci può essere sia a livelli tattico che economico per noi”.