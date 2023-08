Nella sua intervista in esclusiva a Fiorentinanews.com il giornalista della testata argentina Perfil Eduardo Reina ha parlato dei possibili obiettivi di mercato della Fiorentina in Sudamerica e rivelando anche un’indiscrezione di mercato sul difensore viola Lucas Martinez Quarta.

Sig. Reina, il difensore viola Martinez Quarta ha dimostrato di dover ancora crescere sul campo e migliorare su certi aspetti di gioco? Quale è la sua opinione al riguardo? “Martinez Quarta forse non si è adattato al calcio italiano, ma qui al River Plate ha lasciato un'ottima immagine ed è possibile che il club di Buenos Aires in questo momento stia cercando di rimpatriarlo se i piani della Fiorentina non coincidessero. Qua al River lui si è comportato molto bene ed è stato un giocatore chiave nelle prestazioni con Gallardo come allenatore”.

L’attaccante Lucas Beltran è stato accostato alla Fiorentina dai recenti rumors di calciomercato Un profilo che sarebbe ideale per la squadra viola per il suo modo di giocare e le sue caratteristiche, ma è seguito anche da altre squadre europee come Atletico Madrid e Benfica… “Beltran è un giocatore che forse si fa vedere poco ma è molto efficiente. Posso dire che è uno tra i giocatori argentini più seguiti dai club europei, soprattutto per la sua caratteristica di segnare con una certa costanza, dettaglio sempre più raro in tutto il mondo. Chi lo prende fa un grande affare”.

Ci sono altri profili argentini, anche giovani, che consiglierebbe al club viola? Quali e in quali ruoli? “Ci sono giocatori di prospettiva che farebbero al caso della Fiorentina e che personalmente mi piacciono molto. Si tratta del centrocampista Carlos Alcaraz, che potrebbe lasciare il Southampton dopo la retrocessione in Championship. Si dice che il Napoli sia interessato a ingaggiare l’ex Racing Club. Per la difesa segnalo Valentin Barco del Boca Juniors, e per l’attacco Pablo Solari del River Plate e Juan Gauto dell'Huracan”.