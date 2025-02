Gudmundsson demoralizzato, ma ora va di fretta. Si è dato un obiettivo ben preciso per il suo ritorno in campo...

L'attaccante della Fiorentina, Albert Gudmundsson, sta vivendo decisamente una stagione amara. L'islandese, scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio, è demoralizzato per l'ennesimo infortunio che lo ha colpito.

Forzare i tempi

Ciò nonostante, il giocatore va di fretta; la frattura “a carico del passaggio sacro-coccige” subita nel corso dell'ultima partita, richiederebbe sei-otto settimane di stop, ma il classe '97 vuol provare a forzare i tempi.

Le partite che ha scelto per il rientro

L'ex Genoa ha l'obiettivo di tornare in campo per le partite della sua rappresentativa il 20 e il 23 marzo in Nations League contro il Kosovo, per poi essere al meglio quando rientrerà a Firenze, ovvero per la gara di campionato contro l'Atalanta.