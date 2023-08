L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “L'allenatore in certe situazioni deve essere bravo a leggere la partita e a cambiarla con le sostituzioni. Ieri però Italiano non poteva inventare nulla, la squadra era avanti di due gol e sembrava in controllo. Dopo il primo gol si è spenta la luce e secondo me in certi casi più che il mister sono i giocatori a dover risolvere la situazione. Questi sono i dettagli che alla fine fanno la differenza, la Fiorentina se vuole diventare grande non può perdere punti contro il Lecce”.

E poi ha aggiunto: “Beltran mi è piaciuto nei movimenti. Ovviamente va aspettato, abbiamo dato un anno e mezzo a Cabral quindi a maggior ragione possiamo farlo con l'argentino. Il problema è la difesa, dove ti manca il giocatore di esperienza che guida tutta la linea. Su entrambi i gol, al netto delle palle perse a centrocampo, ci sono degli errori difensivi: libertà di tiro, libertà di cross, marcatura sbagliata in area”.