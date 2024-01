Per un Krastev pronto a lasciare Catanzaro c'è un centrocampista viola che può raggiungere la Calabria

Interesse in B per il giovane regista viola

Oggi ha agito da titolare nella mediana della Fiorentina Primavera di mister Galloppa ma per lui le sirene della Serie B suonano da tempo: Lorenzo Amatucci è finito nel mirino del Catanzaro. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il classe 2004 aretino è la nuova idea per il centrocampo calabrese. Amatucci piace anche al Pisa al cui timone c'è il suo vecchio allenatore in viola, Aquilani.

Un difensore invece può lasciare la Calabria

In casa giallorossa milita attualmente in prestito il bulgaro Dimo Krastev, difensore classe 2003 che potrebbe invece cambiare squadra nel corso di questa sessione. Krastev ha giocato appena due partite ed è in procinto di lasciare la Calabria dopo un'avventura assai infruttuosa.