Paratici guarda ancora in Inghilterra in vista dell'estate. La Fiorentina monitora un difensore in uscita dallo United

Già durante il mercato di gennaio si erano susseguite alcuni voci che volevano la Fiorentina sulle tracce di Harry Maguire. Il difensore centrale del Manchester United è in scadenza il prossimo giugno e i viola ne vorrebbero approfittare.

La concorrenza

Secondo quanto riporta il portle sportivo britannico TeamTalk, Paratici non avrebbe abbandonato la pista per il difensore inglese. Secondo la testata però sul calciatore ci sarebbero anche Napoli, Inter e Milan.

Rinnovo o addio

La priorità del centrale è quella di rimanere a Manchester, ma dopo tanti anni caratterizzati da alti e bassi (con annessi sfottò social) i Red Devils non sembrano così decisi ad offrirgli un ulteriore rinnovo. La Fiorentina, come le altre squadra italiane, rimangono alla finestra in attessa di affondare il colpo.