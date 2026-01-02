Teotino: "La Fiorentina ha bisogno di cambiare tanti giocatori. Spero Paratici arrivi presto, non c'è più tempo da perdere"
L'ex dirigente della Fiorentina Gianfranco Teotino ha parlato a Radio Sportiva, intervenendo sulla situazione in casa viola.
Le parole di Teotino
“Nel passato certi malumori e certe contestazioni non avevano senso. Ora capisco la disperazione dei tifosi viola. È la Fiorentina la squadra da cui mi aspetto più spostamenti sia in uscita che in entrata. I viola hanno bisogno di cambiare tanto: mandare via tanti giocatori e prenderne altrettanti".
L'arrivo di Paratici
"Spero la vicenda Paratici si sblocchi presto, perché non c'è molto tempo da perdere. E' ancora rimediabile, ma la sconfitta contro il Parma è stata una mazzata. Le contestazioni non possono non essere condivise”.
