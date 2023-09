Dopo un mese ancora nessuna certezza sul fronte Ikone. Biraghi di rientro a Firenze dopo la tappa a San Siro, i sudamericani tornano tardi

Settimane di impegni con le Nazionali per i calciatori ed equilibri di conseguenza modificati in casa di ogni squadra o quasi in Serie A e non solo. La Fiorentina al Viola Park ha ritrovato Nikola Milenkovic dopo gli impegni con la Serbia e le due presenze nelle Qualificazioni agli Europei. Domani sarà la volta del rientro di capitan Biraghi dopo l'impegno con l'Ucraina di San Siro di stasera in cui potrebbe giocare dal primo miniuto.

Ikone e Barak? I due calciatori mancini stanno meglio ma andrà capito se saranno a disposizione con l'Atalanta al Franchi e non vi è certezza. Il francese è da tempo con la squadra ma non è mai stato convocato anche se rientrato in gruppo dopo i problemi all'anca.

Discorso diverso per i Sudamericani che giovedì rientreranno a Firenze a disposizione di mister Italiano, ma con solo due giorni per preparare gara. Seguendo quanto accaduto in passato è molto difficile che possa accadere che i giocatori scendano in campo dal primo minuto. Parliamo di Mina, impegnato contro il Cile, Beltran, ma soprattutto Gonzalez, autentico riferimento viola in questo momento e non solo. L'Argentina giocherà in Bolivia una sfida probante, sul piano fisico in primis.