Calciatore con lunga esperienza in Serie A ed ora allenatore, Walter Alfredo Novellino ha parlato a Lady Radio esprimendo tanti apprezzamenti sulla Fiorentina ed il lavoro della società viola, spiegandone il perchè.

Ha detto Novellino: "La Fiorentina è un’ottima squadra, mi piace ed è organizzata, sta alta e di cui apprezzo il gioco. Di conseguenza è chiaro che in questo momento abbia difficoltà sul piano fisico ma c’è qualità e questa può sopperire ai problemi. Non mancano capacità ai giocatori viola. A San Siro l’Inter si è dimostrata più forte e magari la prima partita a Genova aveva un po’ illuso per la facilità con cui è arrivata la vittoria. Italiano è un tecnico che lavora molto bene, non gli hanno regalato niente rispetto ad altri. Anche la squadra è costruita bene anche per i subentranti, in questo momento si vede tutto nero".

"La società viola è straordinaria, il centro è incredibile e attendo di vederlo dal vivo. La Fiorentina sta lavorando bene. Con l’Europa servirà il turnover giocando ogni tre giorni. Ritengo la Fiorentina in grado di fare quanto già lo scorso anno ha fatto, benchè sia sotto a squadre come Napoli, Inter, Milan e Juventus. Barak è sulla via del recupero ed è un giocatore che mi piace, grazie anche a lui la squadra viola può dire la sua”.