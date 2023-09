A Lady Radio l'ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati ha toccato vari temi d'attualità di casa viola proiettandosi infine anche verso la prossima sfida con l'Atalanta.

“Riposo per Gonzalez post Nazionale? Se dovesse giocare poco con la Bolivia, al di là del viaggio non credo che si stanchi molto. Con l’Inter abbiamo visto per la prima volta la conferma della formazione dopo l’impegno col Rapid. Adesso si tengono in considerazione tanti dati per scegliere la formazione e capire chi può scendere in campo o meno. Essenziale però è capire gli occhi, la fame del giocatore per valutare se possa giocare. Bisogna considerare che poi la Fiorentina giocherà anche in Conference, contro il Genk, sulla carta la più forte del girone tra le avversarie e sarebbe importante partire col piede giusto”.

“Baldanzi l’avrei preso sempre alla Fiorentina perchè sembra ideale per il posto Bonaventura. La Fiorentina però ha preso Infantino in quella zona di campo facendo una scelta precisa per il futuro, l’influenza di Burdisso in Sudamerica è indicativa in tal senso. Baldanzi ha giocato un Mondiale Under 20 super, lo scorso anno ad Empoli ha dimostrato tanto”.

“Credo che ci sarà sempre un’alternanza in avanti, tra gli attaccanti viola. In difesa la Fiorentina deve migliorare nel posizionamento, anche a centrocampo oltre che in difesa, e i gol presi con l'Inter lo dimostrano. Non penso che vedremo spesso tre centrocampisti in mezzo, se non per tratti di gara; immagino questa soluzione come rara e penso si proseguirà col 4-2-3-1".

Infine: "L'Atalanta? Una sfida difficile con una squadra che ha dimostrato di essere pericolosa nonostante i tanti cambiamenti. Trova giocatori da rimettere in sesto come De Ketelaere e azzecca sempre tanti acquisti. Sembra tornata la prima Atalanta di Gasperini. È una partita molto importante per la Fiorentina, dopo averle prese di santa ragione da una squadra vera come l'Inter. L'Atalanta è forte e se si vuole provare ad andare in Europa League, è una sfida per capire il livello a cui è la squadra in quest'ottica”.