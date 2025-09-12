La Nazione: Pioli vara il 3-5-2

Questa mattina sul QS de La Nazione si parla di Fiorentina-Napoli e del ritorno a Firenze di Bove per salutare gli ex compagni, oltre a un'intervista al figlio di Pesaola.

Prima pagina

Il prima pagina sul QS si legge: “Piccoli-Lucca, partita d'oro” e sopra: “Domani Fiorentina-Napoli: sfida fra i due attaccanti italiani più costosi”.

Pagina 2

A pagina 2 si legge: “La partita delle punte. Piccoli contro Lucca, più di 60 milioni in 2” e a lato: “La prima di Lamptey. Gud ancora a parte. Si va verso il 3-5-2”.

Pagina 3

L'intervista: “La partita di Zap Mangusta. Io, papà e il cuore diviso. Questa è una gara speciale. Ma è ora che Firenze vinca” e a lato: “Abbracci, sorrisi e lacrime. Sorpresa Bove al Viola Park”.