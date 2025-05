DIRETTA VIDEO - "Hangover Viola", adesso in onda la nuova puntata per avvicinarci insieme al calcio d'inizio di Betis-Fiorentina

Questa sera alle 19.45 andrà in onda Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com. Giorno e orario inediti per avvicinarci insieme al calcio d'inizio di Betis-Fiorentina, con un'ora di ampio pre-partita in cui analizzeremo tutte le ultime di casa viola e commenteremo le dichiarazioni della vigilia e ovviamente le due formazioni ufficiali.

Streaming Youtube, ma non solo

Parteciperanno i nostri redattori e il direttore Stefano Del Corona, conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

Segui la puntata