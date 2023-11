Szczęsny: "Abbiamo passato momenti difficili contro la Fiorentina...per circa 89 minuti"

Che non sia stata una serata tutta rosa e fiori quella vissuta dalla Juventus contro la Fiorentina, è un fatto testimoniato anche dalle parole rilasciate dal portiere bianconero, Wojciech Szczęsny.

Difficoltà perenne

“Abbiamo passato dei momenti difficili…per circa 89 minuti - ha detto con una punta di sarcasmo - Portare a casa tre punti da Firenze non è facile”.

L'ironia sui punti tolti alla Juventus

Poi ha aggiunto: “C’è la possibilità che quest’anno non ci tolgano altri 10 punti. Quindi è sempre un passo in avanti. Siamo messi molto meglio rispetto all’anno scorso, anche se non so quanti punti abbiamo. Dobbiamo sempre fare un passo alla volta”.