Il giovane segugio che non si fa mettere nel sacco dalla vecchia volpe. Kean, veni, vidi, vici. Il doppio grave errore del Var
Vittoria importante per la Fiorentina per vari motivi:
1) per i tre punti: elemento di valutazione principale per una squadra che deve salvarsi;
2) per il morale di tutto l’ambiente, dentro e fuori dal Viola Park;
3) per la (mini) serie positiva al Franchi, dove gli avversari avevano ficcato le mani più che in un’acquasantiera;
4) per l’accoglienza dei predestinati a vestire la maglia viola nei prossimi giorni.
Voti e giudizi
Comuzzo: 7 Giovane segugio che non si fa mai mettere nel sacco dalla vecchia volpe Vardy. Una chiusura che vale un gol.
Fagioli: 7 Governa il gioco con una regia fatta di saggezza più che di lanci illuminanti. Oggi molto efficace nella riconquista palla.
Kean: 7 Veni, vidi, vici. Se poi ci spiegasse anche i motivi dell’assenza…
L'arbitro e il Var
Arbitro La Penna: 5 Si fa condizionare dal Var ribaltando la propria decisione (giusta). Var Marini/Gariglio: 3 Doppio grave errore: l’azione del rigore tolto a Piccoli non rientra nelle prerogative del Var; la valutazione al monitor risulta palesemente errata.
