Poche emozioni tra Genoa e Torino, è pareggio a reti bianche. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena conclusa la prima partita di questo sabato di Serie A, che ha messo di fronte Genoa e Torino, finita 0-0. Partita abbottonata e dai pochi spunti, che evidenzia le situazioni di due squadre che vivono un momento di forma traballante: unico squillo un gol di Karamoh, annullato però per un tocco di mano di Coco. Classifica che quindi non si muove per le due avversarie.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 34, Napoli 32, Inter* 31, Fiorentina* 28, Lazio 28, Juventus 26, Milan* 22, Bologna* 21, Udinese 17, Empoli 16, Torino 16, Parma 15, Genoa 15, Cagliari 14, Roma 13, Lecce 13, Verona 12, Como 11, Monza 10, Venezia 8. * = una partita da recuperare.