Pecchia: "Partite come quelle con la Fiorentina vanno vinte, punto. Potevamo segnarne anche tre"

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, è intervenuto a Sky Sport prima del match in casa contro il Palermo. Una gara importante che ha il sapore della Serie A e che mette davanti due squadre blasonate. Sulla stanchezza dopo la Coppa Italia contro la Fiorentina ha detto:

“Ho parlato di orgoglio perché partite come quella della Fiorentina vanno vinte, capitolo chiuso. Siamo pronti per affrontare questa partita, abbiamo tanti giocatori e c’è stato il tempo di recuperare".

E ancora: "In Coppa Italia è mancato per vincere un mix di sentimenti, consapevolezza e rabbia, potevamo anche segnare il terzo gol, non l’abbiamo vinta e avremmo potuto gestirla molto meglio. Ci sono stati momenti in cui potevamo fare le cose in maniera diversa”.