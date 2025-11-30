Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto a Sky Sport e DAZN per commentare l'attualità in casa viola, iniziando dalle parole di Dzeko pronunciate dopo la sconfitta contro l'AEK Atene: "Ci sono momenti in cui dei giocatori si fanno carico di quello delle problematiche in squadra. Ha detto parole importanti, a tutela di tutto il gruppo: bisogna leggerle in questo modo. Si capisce chiaramente ciò che stanno subendo i tifosi, ma il suo tentativo era quello di unire tutti insieme".

Su Palladino e Vanoli

Poi ha proseguito: "Riavere Palladino in panchina? Non c'è stata la possibilità, ci ha convinto subito Vanoli con le idee e la franchezza. Ha detto che sarebbe stato complicato, ma anche una sfida che voleva accettare.

Sui rinnovi

E sul mercato e i rinnovi di alcuni giocatori ha dichiarato:"Mercato? A breve faremo il punto con il mister su questo. Per Mandragora mancano soltanto le firme, per Dodô vogliamo fare in fretta".