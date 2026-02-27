Galloppa: "Manca ancora tanto alla fine, ma siamo felici di giocare da primi in classifica. A Cesena sarà una gara diversa"

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato ai canali ufficiali del club prima della gara contro il Cesena: “Siamo molto contenti di aver ripreso la vetta. E siamo consapevoli che mancano ancora tante partite alla fine del campionato, ma siamo comunque felici di giocarcele da primi in classifica. Giocare a Cesena è difficilissimo… è diverso sfidarli in casa, credo siano primi per punti fatti. Sarà una partita diversa dal solito, su un tipo di campo tosto”.

“La concentrazione che mettiamo e l'interpretazione che diamo alle partite fa la differenza. Dobbiamo sempre tenere un alto livello di attenzione, ci permette di avere costanza. L'approccio e la costanza sono fondamentali”.

“Ci stiamo concentrando con particolare attenzione sugli ultimi metri, ci è sempre mancata un po' di lucidità per colpire alla fine. Creiamo sempre una grande mole di azioni ma concretizziamo poco. Ora ci stiamo lavorando, sperando che i ragazzi abbiano preso ancor più fiducia”.