Questo pomeriggio il giornalista di SportMediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di dire la sua sulla corsa alla salvezza.

“Al Genoa si sta vedendo quello che sta accadendo nell ultime di giornate, ed il lavoro che sta facendo De Rossi. La partita di San Siro è stata molto particolare, conclusasi con quel rigore calciato da Stanciu sulla luna, ma l'ultima vittoria per 3-0 fa ben sperare per quello che riguarda una permanenza del Grifone in Serie A. Sembra, anzi ha sicuramente intrapreso la strada giusta per la salvezza e sono convinto che ce la farà".

“Zona retrocessione? L'unica squadra superiore è la Fiorentina”

Ha anche aggiunto: “Per quando riguarda le altre si tratta di squadre che provano sempre a giocare a calcio. E forse questa è da considerarsi una delle cose positive del nostro calcio: in certe partite sono costrette a fare muro, come ha fatto ad esempio il Parma a Napoli, però sono squadre che voglio sempre giocare a calcio. Francamente una decisamente superiore alle altre la individuo soltanto nella Fiorentina, le altre sono convinto che saranno costretti a sudarsela fino alla fine”.

“Contro il Milan i viola hanno dimostrato tutto il loro potenziale”

Ha poi fatto anche un focus sulla squadra di Paolo Vanoli: “La Fiorentina ovviamente è ancora infondo alla classifica, è messa ancora male, però ha le potenzialità per tornare a galla tranquillamente: lo ha ampiamente dimostrato nell'ultima partita casalinga contro il Milan”.

“Palladino ha grandi meriti, ma il primo a vederci lungo è stato Galliani”

Ha poi espresso anche un parere su Palladino e sulla sua gestione dell'Atalanta: “Palladino ha gia dimostrato nella sua precedente esperienza fiorentina di essere un allenatore che ci sa fare eccome. Diamo i meriti a lui ma anche ad Adriano Galliani che lo elesse allenatore della prima squadra del Monza, direttamente dalla primavera. E' chiaro che Juric aveva fatto molto male ma lui ha tutte le credenziali e la conoscenza del calcio per far bene, e a questo sommo il fatto che l'Atalanta si sta riempiendo di grandi giocatori. Basta dare uno sguardo al reparto offensivo per percepire il potenziale di questa squadra”.