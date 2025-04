Pasquetta in campo per la Fiorentina che domani, alle ore 15, sarà impegnata alla Unipol Domus di Cagliari. Una partita che vede la squadra di Palladino favorita nei precedenti, visto che negli ultimi otto confronti i sardi non hanno mai vinto e sono rimasti per sei volte a secco di gol. Al tempo stesso, però, i viola sono la squadra che il Cagliari ha battuto più volte in casa nella sua storia (dopo la Sampdoria). La formazione di Nicola cercherà inoltre il secondo successo consecutiva davanti al proprio pubblico dopo quello con il Monza, cosa che non le capita dal novembre del 2023.

Poche vittorie lontano dal Franchi

Palladino punterà molto sulla fase difensiva, prerogativa del suo gioco e vero asso nella maniche della squadra in questa stagione. De Gea ha collezionato in totale ben undici clean sheet, quattro dei quali nelle ultime sei gare disputate in campionato. Non ottimale invece il rendimento esterno della Fiorentina, che nelle ultime otto partite lontano dal Franchi in Serie A ha vinto solo una volta. Attenzione inoltre al dato secondo cui il Cagliari è tra le squadre che, nel 2025, ha ottenuto più punti rispetto a quelli conquistati da agosto a dicembre.

Meglio di Kean solo Gilardino

Sarà un'occasione importante anche per Kean, che negli ultimi tre confronti con il Cagliari è sempre rimasto a secco. Il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti e lo inserisce di diritto nella storia recente della Fiorentina: l'ultimo calciatore italiano ad aver messo lo zampino in più gol rispetto a Kean è stato Gilardino nella stagione 2008/09. Rimanendo sui singoli, ma dall'altra parte, attenzione ad Augello, vero specialista degli assist e in particolare dei cross dalla sinistra.