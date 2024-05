Il Sindaco uscente di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha lanciato un appello per quanto riguarda i voli per e da Atene, tema alquanto spinoso che in questi giorni sta per ovvi motivi coinvolgendo tanti tifosi della Fiorentina. "Il Comune di Firenze - ha detto Casini - chieda a Enac di superare il limite orario dei voli a Peretola, previsto da Palazzo Vecchio, per consentire il rientro da Atene dei tifosi viola la notte della finale di Conference. Una deroga in una occasione speciale, a suo modo storica, che eviterebbe molti disagi ai tifosi che vogliono seguire la loro squadra del cuore”.

“Biglietti a prezzi folli, disagi per i tifosi”

“In questi giorni - dichiara Casini- molti Viola club mi hanno contattato lamentando l’assenza di voli su Firenze per la finale di Conference del 29 maggio ad Atene. Tanti tifosi pur di seguire la squadra hanno prenotato voli con tre scali, alcuni sono costretti a partire da aeroporti fuori regione e hanno trovato biglietti a prezzi folli. Tutto questo dipende anche dal fatto che esiste un divieto di volo su Peretola dopo le una di notte, imposto dal Comune per motivi di rumore che può esser giusto per rispetto ai cittadini ma che per un’ occasione così speciale può e deve essere derogato”.

“Il Comune di Firenze deve sbrigarsi”

“Lancio pertanto l’appello all’amministrazione comunale - ha aggiunto Casini - affinché chieda a Enac di concedere una deroga per quella sera, aprendo l’aeroporto di Peretola ai charter di ritorno da Atene nella notte della finale. La richiesta deve partire dal Comune che finora non ha pensato a questa soluzione. Occorre sbrigarsi e coinvolgere Enac. Non è detto che ci riusciamo: dipende poi dalla disponibilità delle compagnie e vanno visti i costi dei charter. Ma penso che un’amministrazione di fronte a un evento a suo modo storico per la squadra della propria città come questa finale, debba agevolare la vita ai tifosi. Magari intervenendo prima ci sarebbero stati meno problemi logistici e costi più contenuti per chi vuole seguire la propria squadra del cuore nella finale”.