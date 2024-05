Massimo Pieri: "Chiediamo agli aeroporti di Firenze e Pisa collaborazione per sostenere i tifosi della Fiorentina". L'appello di +Europa

Un appello a tutte le autorità aeroportuali di Firenze e di Pisa a favore dei tifosi viola arriva da parte di Massimo Pieri, candidato al Consiglio Comunale di Firenze con la lista di +Europa, affinché per una sola notte, per una volta, in occasione della finale del 29 maggio ad Atene di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos, si possa far partire ed atterrare i voli charter dei tifosi della Fiorentina nelle ore notturne o di prima mattina.

L'appello di Pieri

“In questo momento, sono danneggiati gravemente, poiché sono costretti a volare dall’aeroporto di Verona, dove probabilmente tutti i voli sono esauriti; inoltre, essendo la finalista una squadra di Atene, si può evincere che la Fiorentina sarà penalizzata anche da un punto di vista del tifo”.

“C'è bisogno del sostegno di tutti”

“Un appello quindi alle autorità e alla società di gestione degli aeroporti affinché si possa trovare una soluzione per far partire ed atterrare i voli charter a Firenze ed al limite a Pisa nelle ore notturne o di prima mattina, perché dobbiamo fare in modo che la Fiorentina abbia il sostegno di tutta la città di Firenze e di tutta la tifoseria viola”.