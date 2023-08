Sulla prima pagina del QS de La Nazione, il titolo in taglio centrale: "Poker di stelle, tornado viola". A pagina 2 in taglio alto: "Bella, vincente e farcita di qualità. Poker al Genoa: partenza da sballo". A pagina 3 le pagelle e in taglio basso: “Cinici e spietati, che gli vuoi dire?”. A pagina 4: "'Grande personalità Ora inserire i nuovi'". A pagina 5: "Potenza e gran carattere La bella favola del 19enne".