I giovani della Fiorentina brillano a Terni: bella vittoria sul Cosenza con Distefano che serve un assist. Lucchesi e Favasuli...

Ieri la Ternana ha vinto contro il Cosenza una bella partita in trasferta, con un netto 3-1. Le Fere provano così a risollevarsi e uscire dalla zona calda della classifica, che al momento recita terzultimo posto in Serie B a 11 punti guadagnati.

Tre punti che sanno di boccata d'ossigeno, con il merito che è anche dei tre giovani in prestito dalla Fiorentina. Filippo Distefano, partito titolare, al 60' ha servito un bell'assist in profondità per il gol del vantaggio di Raimondo, suo compagno di reparto. Ottimo anche l'ingresso in campo di Costantino Favasuli sulla sinistra al posto dell'ammonito Celli a metà partita. In campo per tutti i 90' Lorenzo Lucchesi, sempre più titolare dei rossoverdi. Il mister della Ternana Roberto Breda si è poi complimentato con Favasuli in conferenza stampa, definendolo un “titolare” nonostante l'iniziale panchina.