Fiorentina e Bologna, sfida a distanza per un posto in Europa. Intanto Italiano riceve il report medico del suo attaccante titolare

Attualmente occupa il quarto posto ma, con cinque punti in più della Fiorentina, non si può considerare il Bologna fuori dalle mire viola per la lotta all'Europa. Il campionato è quella tra le squadre di Palladino e Italiano potrebbe essere una sfida a distanza interessante, fino allo scontro diretto della penultima giornata al Franchi.

Le condizioni di Castro

Intanto Italiano tira un sospiro di sollievo. Santiago Castro, attaccante titolare del suo Bologna, si è infortunato con la Nazionale argentina ma non in modo grave. Gli ultimi esami parlano di trauma contusivo al piede destro, con necessità di svolgere qualche giorno di allenamenti differenziati. Castro, che avrebbe comunque salta la partita di domani a Venezia, non dovrebbe dunque stare più di tanto ai box.