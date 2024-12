Champions? Forse abbiamo alzato troppo l'asticella. Il mercato è importante, ma la Fiorentina e Palladino non devono farsi distrarre

Forse abbiamo corso troppo, alzato troppo l'asticella, parlato di una Champions che ad oggi non è ancora nelle corde della Fiorentina. Sulle pagine de La Repubblica Giuseppe Calabrese fa il punto sul momento della squadra viola, apparsa sgonfia dopo le ultime prestazioni. Che gli uomini di Palladino abbiano smarrito il loro calcio? Forse è presto dirlo ma, di certo, il mercato sarà determinante.

Mercato fondamentale, ma sarà affare della dirigenza

Acquisti, cessioni, ipotesi, tutto materiale per la dirigenza. Attenzione però a non perdere di vista il vero obiettivo, a non farsi distrarre da questo vortice di trattative. La Fiorentina deve essere rinforzata ma, nel frattempo, giocherà delle partite fondamentali a partire da quelle con Juventus e Napoli. Poi Monza, Torino e Lazio, altri impegni da non fallire.

Palladino deve pensare al campo

In attesa di capire chi arriverà, dunque, occorre forse penserà a chi c'è già. Deve farlo Palladino, pianificando il lavoro, gestendo le forze e facendo girare gli uomini per ridare stimoli a una squadra che sembra averli un po' persi. Buttare al vento questa classifica sarebbe davvero un peccato.