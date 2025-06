Il cantante e tifoso della Fiorentina Marco Masini ha parlato a Radio Sportiva dei temi di attualità in casa viola, a cominciare dall'acquisto di Edin Dzeko: “Mi piace. Porta esperienza e mentalità, diventa un esempio per i più giovani dello spogliatoio, al di là di qualità indiscutibili. Se Pioli proseguisse con il suo classico 3-5-2, il bosniaco potrebbe fare anche il secondo centravanti. E mi pare che la Fiorentina sia decisa nell'acquistare anche Fazzini”.

Su Pioli: “Ripeto, sono contentissimo che arrivi lui sulla panchina viola. Lo reputo uno degli allenatori più preparati del panorama italiano, in più lo conosco bene e posso garantire che è innamorato di Firenze. La reputo una cosa importante. In ogni caso non è lo stesso Pioli di qualche anno fa, ma credo sia il momento giusto di riprenderlo”.