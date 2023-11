Senza Amrabat, lo United torna alla vittoria: successo risicato contro il piccolo Luton

Senza Amrabat, è tutta un'altra storia. Lo pensavano a Firenze, forse adesso pure a Manchester. Non ce ne voglia il centrocampista ancora di proprietà della Fiorentina, ma sarà pure un caso che quando non c'è lui il suo nuovo club vince?

Forse no. Perché dopo averne presi ben 4 dal Copenhagen in Champions League, i giocatori di ten Hag hanno ritrovato i tre punti in Premier League. Decisiva una rete del difensore Lindelof che ha battuto così il piccolissimo Luton Town, neopromossa nel massimo campionato inglese.

Per Amrabat zero minuti di gioco, neanche quando la sua squadra doveva mantenere il risultato. Alla pausa di novembre, il marocchino rimane un oggetto estraneo anche in Inghilterra. Nel frattempo, però, lo United si ripropone in zona europea, al sesto posto, ma con una gara di vantaggio sulle concorrenti.