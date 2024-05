"Nella Fiorentina mancano leader e qualità, la squadra va rifondata. Le cose buone di questi tre anni sono merito di Italiano"

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno Toscana, tornando sulla finale tra Fiorentina e Olympiakos: “Il fallo su Milenkovic è netto, non dubbio, ma se l'arbitro non fischia non si può fermarsi a protestare. Nello spogliatoio viola manca un leader, per non parlare della qualità. La squadra andrà rifondata".

“Tre anni buoni? Merito di Italiano”

Poi ha aggiunto: “La scelta del programma spetta a Commisso. Il merito delle cose buone di questi tre anni è dell'allenatore, visto che la società aveva costruito una squadra tutt'altro che eccezionale. Bisogna cambiare molto se si vuole fare un salto di qualità vero”.