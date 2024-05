Massimo Orlando: "Firenze è in lutto, non si meritava tutto questo. Sono vicino a Italiano e ai giocatori"

Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio della debacle di Italiano ad Atene, caduto con la Fiorentina in finale per la terza volta di fila: "Alla Fiorentina e a Firenze si sta vivendo un lutto calcistico. Due finali europee perse di fila. Sono vicino ad allenatore e calciatori, non si meritavano questo".

Poi su Italiano

“Credo che nei tre anni abbia fatto bene, ovvio che tre finali perse vanno a incidere sulla valutazione finale. Ad Atene, dopo le critiche ricevute, non ha voluto rischiare e ha stravolto il suo modo di fare calcio. Io preferivo il calcio aggressivo, ma le due finali perse lo hanno condizionato. Ad ogni modo, a questa squadra è mancata qualità”.