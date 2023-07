L'omaggio di Borja Valero a Giuseppe Rossi: "Non te ne rendi conto, ma sei stato una leggenda!"

L'addio al calcio di Giuseppe Rossi ha toccato le corde più sensibili dei tifosi della Fiorentina, legati a lui da ricordi indelebili. Quelli di giocate straordinarie, gol fantastici, una classe purissima sfoggiata ogni domenica fino a quel maledetto, ennesimo infortunio.

A celebrare Giuseppe Rossi ci ha pensato anche un suo ex compagno alla Fiorentina, altro idolo di Firenze, ossia Borja Valero. Su Instagram lo spagnolo ha pubblicato una storia che lo ritrae durante un abbraccio in campo con Pepito, con su scritto: “Non ti rendi conto di quanto sei stato bravo. Che leggenda! Buona fortuna per il tuo prossimo capitolo".