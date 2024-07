La paura di Graziani: "Commisso è molto stanco. La Fiorentina non è in vendita ma se arriva l'offerta giusta..."

Questo pomeriggio l’ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani, durante il Pentasport di Radio Bruno, oltre ha rispondere alle tante domande su mercato e futuro della Fiorentina, ha voluto soffermarsi anche sulle condizioni di Commisso e sulle tante voci di un’imminente cessione della società. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“La sensazione è che la scomparsa di Barone abbia cambiato Commisso”

"Nelle ultime uscite il presidente Commisso l’ho visto molto stanco, molto provato. Senza dubbio la scomparsa di Barone ha aperto una feritainsanabile nel suo cuore. I tanti impegni che lui ha negli Stati Uniti, per via del suo lavoro, purtroppo lo tengono lontano da Firenze. La società non credo che sia assolutamente in vendita ma allo stesso tempo ho l’impressione che se arriva l’acquirente giusto ci possa anche essere la possibilità che la Fiorentina possa essere ceduta”.