Amoruso: "Hummels è perfetto per Italiano. Cessione di Milenkovic? Capisco la Fiorentina, negli ultimi anni è andato a peggiorare"

Questo pomeriggio l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di parlare di alcuni temi di casa viola: in primis dell'ex allenatore Vincenzo Italiano, poi ha commentato anche la cessione di Milenkovic. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“L’arrivo di Hummels a Bologna? Italiano lo conosco molto bene avendolo seguito a Firenze. Il tedesco è un difensore molto esperto, di vedute molto aperte, e sono convinto che sicuramente sarà utilissimo al gioco dell’ex tecnico della Fiorentina. Vedremo una squadra molto offensiva con i difensori lasciati volutamente in balia dell’uno contro uno: un difensore dalla sua esperienza può ancora dire la sua. Ha dimostrato di avere una condizione fisica, e tattica, ancora molto importante. Calafiori era un difensore importantissimo e il Bologna per sostituirlo aveva bisogno di un giocatore forte, e lui può essere il profilo giusto”.

“Milenkovic negli ultimi anni si è svalutato, non biasimo la Fiorentina”

Ha poi commentato il cambio fatto dalla Fiorentina in difesa, fuori Milenkovic e dentro Pongracic: “La problematica dell’ormai ex difensore viola è il fatto che nei 7 anni a Firenze si è un po svalutato. Se pensiamo all’inizio, di quando era finito nel mirino di grandi club europei, la sua valutazione era arrivata anche a 35 milioni. Poi purtroppo, forse per colpa anche del modo di giocare della Fiorentina degli ultimi anni, ultimamente ha fatto tantissimi errori. E se durante questo periodo anziché migliorare vai a peggiorare, senza dimenticare il costo dell’ingaggio: capisco se la Fiorentina abbia deciso di fare questa scelta. In piu lo rimpiazzi con un ottimo profilo, che nell’ultima stagione al Lecce ha trascinato la difesa giallorossa. E’ vero che il Lecce lottava per retrocedere, ma questo è un giocatore che può fare al caso della Fiorentina di Palladino: sopratutto se giocherà a 3 dietro”.

“I viola sono in fase di rinnovamento ma Palladino necessità dei giocatori il prima possibile”

Ha infine concluso: “La Fiorentina è in fase di rifondazione: tra i tanti parametri zero, e gli esclusi dal nuovo tecnico, la squadra deve essere rinnovata. Adesso Palladino ha bisogno di nuovi giocatori per capire quale possa essere il sistema di gioco migliore per l’organico che ha tra le mani. E’ vero che si è parlato molto della difesa a tre ma non è detto che possa preferirne una a 4”.