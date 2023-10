VIDEO - Anche a 40 anni Felipe Melo non smette di fare follie: espulsione dalla panchina e testa a testa con l'arbitro

Lo abbiamo spesso visto alla Fiorentina, ma anche nelle sue successive avventure. E anche raggiunti i 40 anni di età non è cambiato molto. Felipe Melo si è sempre contraddistinto per la sua foga e aggressività, spesso sfociata in episodi e interventi clamorosi.

Il brasiliano si è ripetuto anche stavolta, con la Fluminense. Stanotte si è giocato il match contro il Corinthians, terminato 3-3. A venti minuti dalla fine, l'arbitro ammonisce due giocatori della Fluminense e va verso la panchina per ammonire anche Melo, cambiando immediatamente decisione ed estraendo il rosso. Questo perché l'ex Fiorentina ha iniziato una corsa a perdifiato per arrivare a un testa a testa con il direttore di gara.

Di seguito, il video: