Alle 20.45 la Fiorentina scenderà in campo contro il Sassuolo al Franchi. Per l'occasione Vincenzo Italiano schiera Christensen in porta, davanti a lui una linea difensiva composta da Kayode, Martinez Quarta, Ranieri e Parisi.

In cabina di regia agiranno Arthur e Duncan, mentre dietro all'unica punta Kouame ci saranno Ikoné, Barak e Sottil.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Barak, Sottil; Kouame. All. Vincenzo Italiano.



SASSUOLO (4-4-1-1): Consigli; Ruan, Ferrari, Kumbulla, Viti; Volpato, Obiang, Boloca, Doig; Thorstvedt; Pinamonti. All. Davide Ballardini.