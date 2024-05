La Nazione: Sarri fa l'occhiolino alla Fiorentina

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione c'è questo titolo sulla Fiorentina: "L'occhiolino di Maurizio" con riferimento a Sarri.

Pagina 4

Apertura dedicata a: “Quattro mosse per sorprendere Occhio a Barak, l’uomo di coppa C’è Mandragora al momento giusto”. Sottotitolo: “Italiano manderà in campo la Fiorentina 1 contro l’Olympiakos. Ma ha a disposizione un poker di jolly Nella gerarchie delle punte Belotti sarà titolare anche se Nzola sembra pronto a strappargli il posto”.

Pagina 5

Sulla finale di Conference: “Tifosi: in 9mila in trasferta da Firenze”. E inoltre: “Atene e stadio Franchi Un record tira l’altro”. Poi le dichiarazioni: “E Sarri stuzzica Firenze ”Busserò al Viola Park". Sottotitolo: “L’allenatore della Lazio parla del futuro alla presentazione del Memorial Galli”. Infine in taglio basso: “Giovedì (20.45) a Cagliari: test per Bonaventura”.