Lavori in corso tra Fiorentina e Napoli per il mercato. Per Folorunsho c'è la concorrenza di un club che lo punta dall'estate

Prove di mercato tra Fiorentina e Napoli. L'esclusione dalla rosa viola dell'ex capitano Cristiano Biraghi porta il club viola a doverlo sistemare a gennaio… e gli azzurri ci pensano. Dall'altra parte, piacciono Leonardo Spinazzola come contropartita per uno scambio e il centrocampista Michael Folorunsho.

Folorunsho piace, ma la Lazio non demorde

Sull'ex Verona, però, non svanisce la concorrenza di un club che lo vuole già dall'estate scorsa. Come riporta il portale de La Gazzetta dello Sport, la Lazio cerca un centrocampista e Folorunsho interessa ancora. L'affare saltò nelle ultime ore del mercato estivo perché i biancocelesti non riuscirono ad accordarsi con il Napoli sulla base del prestito, ma adesso può arrivare un'apertura per liberarsi del giocatore. La lista di Lotito vede in cima altri nomi, come Belahyane e Bondo.