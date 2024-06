L’ex difensore viola Celeste Pin ha parlato a Il Salotto Viola toccando il tema del futuro della difesa della Fiorentina per poi concentrarsi brevemente anche sulla possibile sorte di Belotti.



‘La difesa a 3 è l’opzione giusta per Milenkovic, su Quarta penso che…’

“Quarta opzione in mediana? Tutto ovviamente dipenderà da come intende schierare la squadra Palladino. Se opterà per una difesa a 3, i due esterni avranno compiti diversi e saranno meno impegnati in marcatura essendo più coperti, perciò si dedicheranno di più alla fase offensiva. Davanti alla difesa serve a quel punto più un incontrista come caratteristiche, rispetto ad uno che imposta. Difficile fare previsioni oggi. Milenkovic? La difesa a 3 potrebbe essere l’opzione giusta per lui. Nikola ha fatto meno di quanto tutti ci aspettavamo ma le qualità non mancano. Va recuperato a livello di testa e gli va fatto capire quanto sia importante. La partita migliore l’ha giocata ad Atene, ma non basta una partita, uno come lui deve essere una conferma di gara in gara e dispiace vederlo in difficoltà”.

‘Spero la Fiorentina riesca a salire il gradino come detto dal presidente’

“Sul fronte Belotti sarà ancora decisiva la volontà dell’allenatore. Con l’arrivo di un nuovo tecnico tutti alla Fiorentina ripartono da 0. Va capito quanti calciatori Palladino promuoverà e dove ritenga si debba intervenire per esaltare il suo tipo di gioco, intervenendo con prototipi precisi. Spero che la Fiorentina faccia crescere il suo gruppo per portarlo ad un gradino più alto rispetto alla posizione in classifica di quest’anno, come dichiarato dal presidente”.