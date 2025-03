Pirola: "Ndour è il giocatore che mi ha colpito di più in Under 21. Fisico e tecnica impressionanti"

Il capitano della nazionale azzurra under 21 Lorenzo Pirola, oggi in forza all'Olymipacos, ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio, nella quale ha parlato anche di un giovane centrocampista giunto alla Fiorentina nella scorsa sessione di calciomercato:

“Un compagno che mi ha colpito? Mi ha colpito positivamente Ndour, l’ho conosciuto un anno e mezzo fa all’inizio di questo biennio, dopo che aveva vinto l’Europeo Under-19. Se ne parlava tanto, avevo visto quello che è stato il suo percorso, e poi venendo dal PSG era molto chiacchierato, ma non lo avevo mai guardato in partita. Mi ha proprio impressionato a livello fisico e tecnico, è sempre cresciuto tantissimo, infatti adesso è arrivato alla Fiorentina e per un 2004, che è uno dei più giovani, non è semplice imporsi e giocare praticamente tutte le partite”.