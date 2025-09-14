​​
Corriere dello Sport-Stadio: Troppo Napoli, non fa male

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

In edicola questa mattina sul Corriere dello Sport-Stadio si parla della sconfitta di ieri sera al Franchi della Fiorentina contro il Napoli

Prima pagina

In prima pagina si legge il titolo: “Non fa male”. Sopra: “Troppo Napoli” e sotto: “Pioli: Brutto avvio e molti errori, ma siamo squadra”. 

Pagina 8 e 9

Al centro il titolo grande: “La viola si fa dominare”. 

Pagina 13

Si legge in alto: “Pioli: Dobbiamo migliorare". E al centro: “Kean a bocca asciutta”. 

