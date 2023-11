Mina si prepara già ad un nuovo viaggio intercontinentale. Scatta il campanello d'allarme per la Fiorentina

Puntuale come le tasse, sta per tornare la pausa mensile dedicata alle Nazionali. E in questo senso è già scattato un piccolo allarme all'interno della Fiorentina, perché alcuni giocatori saranno costretti a fare viaggi molto lunghi e saranno nuovamente a rischio infortunio.

Convocazione in arrivo

In questo senso, il primo indiziato è indubbiamente Yerry Mina; il selezionatore colombiano Nestor Lorenzo, salvo sorprese, dovrebbe convocarlo a questo giro, ora che i suoi problemi fisici sembrano essere rientrati.

Il precedente da evitare di ripetere

Piccolo particolare però: proprio a causa di una trasferta con la Nazionale, l'ex Everton si è procurato un infortunio muscolare non di poco conto che lo ha lasciato fuori dai campi di gioco per quasi due mesi.

Coperta molto corta

Un altro episodio del genere sarebbe una iattura mica da ridere, perché la Fiorentina, in difesa, di infortunati ne ha già molti e la coperta è sempre molto corta.