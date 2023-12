Contatti tra Fiorentina e Sassuolo per Laurientè, ma i viola tengono d'occhio anche due profili in casa Udinese. Capitolo Insigne...

E' già tempo di calciomercato. Dicembre è arrivato e le trattative del mercato invernale stanno per arrivare. Iniziano i primi contatti tra le società per non farsi trovare impreparati tra un mese e anche la Fiorentina sembra aver già mosso i primi passi. Come scrive La Nazione, un contatto con il Sassuolo per Laurientè c’è stato, con la società viola che vuole rinforzarsi sugli esterni. La formula del possibile affare non dovrebbe costringere la Fiorentina all’acquisto definitivo del giocatore. Ci sarà da capire cosa vuole fare la (cara) bottega Sassuolo.

Capitolo Insigne: potrebbe essere già stanco dell’avventura canadese, ma ha un contratto con il Toronto in scadenza nel 2026. Dunque chi volesse riportarlo in Italia (Napoli? Fiorentina?) oltre che far forza sulla volontà dell’attaccante dovrà trovare un’intesa economica, non proprio leggera, con il Toronto.

Con più calma la Fiorentina valuta anche due profili in casa Udinese: Lazar Samardzic e Simone Pafundi. Sul primo c'è concorrenza e il prezzo (10 milioni) potrebbe salire, mentre l'attaccante italiano vuole spazio dopo essersi messo in mostra con le nazionali giovanili.